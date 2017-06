Eine Geisterfahrt über die Grenze

Ein betrunkener slowenischer Mopedlenker hat in der Nacht auf Mittwoch als Geisterfahrer auf der Pyhrnautobahn (A9) die steirische-slowenische Grenze überquert. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der Mann beschleunigte, als ein Polizist ihn anhalten wollte, konnte aber nach 300 Metern gestoppt werden. Er wurde angezeigt. Nach Hause musste er sich zu Fuß aufmachen.

Österreichische Polizisten bei der Einreiseabfertigung am Autobahngrenzübergang Spielfeld sahen gegen 23.30 Uhr, dass ein Mann auf einem Moped - ohne Helm und ohne Licht - auf der A9 als Geisterfahrer von Slowenien kommend in Richtung Graz fuhr. Ein Beamter lief daher in Richtung der Ausreise-Fahrspuren und versuchte ihn zu stoppen. Der Lenker bemerkte den Polizisten offenbar, gab dann aber Gas.

Nach 300 Metern war Fahrt in Österreich zu Ende

Die A9 wurde aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt, eine Streife nahm die Verfolgung auf und stellte den Mopedlenker nach etwa 300 Metern. Der 49-Jährige war alkoholisiert und besaß auch keinen Führerschein. Daher wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, der Mann - der in Sentilj gleich jenseits der Grenze zuhause ist - wurde angezeigt.

Der Slowene gab bei der Befragung an, dass er eigentlich heimfahren wollte und in Sentilj falsch abgebogen und auf die Autobahn geraten sei. Der Heimweg nach Slowenien erfolgte dann per pedes am Rande der Bundesstraße 67.

(APA)