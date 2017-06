Deutsche Trickbetrüger in OÖ erwischt: Bankangestellte zahlte Geld nicht aus

Eine Bankangestellte in Linz hat zwei Trickbetrügern das Handwerk gelegt, indem sie einem Pensionisten die Auszahlung von 26.000 Euro verweigerte. Diesen Betrag hätte der 89-Jährige an das Duo übergeben sollen, um angeblich einen 400.000-Euro-Lottogewinn lukrieren zu können. Die Gauner wurden bereits in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Nicht das erste Mal haben die beiden Deutschen, 49 und 68 Jahre alt, mit dieser Masche Senioren um deren Erspartes bringen wollen. Nach ihnen wurde bereits in Österreich und Deutschland gefahndet. Im Gegensatz zum jüngsten Fall in Oberösterreich hatten sie bereits mehrfach Glück und ergaunerten so rund 100.000 Euro.

Vergangenen Mittwoch rief einer der Kriminellen den Oberösterreicher an und gab sich als Angestellter einer Lotteriegesellschaft aus. Er teilte dem betagten Mann mit, das große Los gezogen zu haben. Kurze Zeit später erschien er gemeinsam mit seinem Komplizen bei dem Senior daheim. Sie forderten ihn auf, 26.000 Euro bar zu bezahlen, damit der steuerfreie Gewinn von 400.000 Euro überwiesen werden könne. Der Gutgläubige fuhr mit den Männern zu einer Bankfiliale in Linz, um das Geld abzuheben. Der Angestellten kam das Ganze jedoch seltsam vor und verweigerte die Auszahlung.

Die Betrüger gaben aber nicht auf. Sie verabredeten sich mit ihrem Opfer für den nächsten Tag bei einer anderen Zweigstelle der Bank. Dort wurde das Duo jedoch von Polizisten in Empfang genommen. Die Tochter des Pensionisten hatte den Fall gemeldet. Die Kriminaldienststreife Ansfelden fand im Auto der Verdächtigen noch eine umfangreiche Liste mit Namen von betagten Personen. Daraus ging hervor, dass die Männer auch in Niederösterreich und in Deutschland mit dieser Betrugsmasche unterwegs waren, weshalb die beiden nach St. Pölten überstellt wurden.

