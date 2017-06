Österreich: Hitzewelle setzt Stromnetz zu

Im Marchfeld ziehen Hitzewelle und Trockenheit tiefe Risse durch die Äcker, in der Bundeshauptstadt verteilten die Wiener Linien am Mittwoch 12.000 Wasserflaschen bei Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrs – nachdem die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein wieder in Richtung 34 Grad gestiegen waren und noch nicht die gesamte Flotte der Wiener Linien mit Klimaanlagen ausgerüstet ist (derzeit sind es alle Busse, jede zweite U-Bahn und etwa jede dritte Straßenbahn – Tendenz steigend).