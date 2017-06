Brand in Hotel-Neubau am Katschberg in Kärnten

Am Mittwochabend ist in einem Hotel in Rennweg am Katschberg in Kärnten (Bezirk Spittal) ein Brand ausgebrochen. Die Außenwand des Neubaus fing laut Polizei im 2. Stock Feuer, dieses breitete sich auf das Dach aus. 140 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Verletzte gab es keine. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unklar.

(APA)