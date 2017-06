Zwei Festnahmen nach Vergewaltigung einer Maturantin in Linz

Die Linzer Polizei hat Donnerstagfrüh einen 17-jährigen Asylwerber aus Afghanistan und einen 27-jährigen Österreicher als mutmaßliche Vergewaltiger festgenommen. Die beiden werden verdächtigt, am 9. Juni gegen 4.00 Uhr eine Maturantin in der Linzer Innenstadt in ein Kellerabteil gezerrt und dort vergewaltigt zu haben. Sie bestreiten die Tat, teilte Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter mit.

Anhand von DNA-Spuren und Videoaufzeichnungen geht die Polizei aber davon aus, dass es sich bei den zwei jungen Männern um die mutmaßlichen Täter handle. Wie sie in das Kellerabteil des Hauses in der Dinghoferstraße kamen, ist noch nicht bekannt, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die Einvernahme dauerte am frühen Nachmittag noch an. Die Männer seien bereits wegen Drogendelikten vor Gericht gestanden.

(APA)