Alkoholisierter 15-jähriger Radfahrer kollidiert mit Pkw

Ein alkoholisierter 15-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag in Längenfeld im Tiroler Ötztal mit einem Pkw kollidiert und zu Sturz gekommen. Der Jugendliche war ohne Licht unterwegs und hatte zudem eine Bierflasche und ein Handy in der Hand, berichtet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Ötztal-Bundesstraße taleinwärts. Der 37-jährige Pkw-Lenker wollte links abbiegen und stieß dabei mit dem Radfahrer zusammen. Der 15-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

(APA)