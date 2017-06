Sommerferien beginnen in Ostösterreich

Knapp 470.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am heutigen Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 640.000 Kinder und Jugendlichen in den westlichen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist in Ostösterreich wieder am 4. September.

Auf den Straßen wird der Ferienbeginn wie üblich zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen. Die Schule endet nicht nur in Ostösterreich, sondern auch in vier deutschen Bundesländern sowie in der Slowakei, Tschechien, Polen und Belgien.

(APA)