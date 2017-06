Toter Mann lag in Niederösterreich auf der Straße

In Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein toter Mann entdeckt worden. Wie der laut der Mann ums Leben gekommen ist, ist noch nicht bekannt. "Die Erhebungen laufen", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Nachmittag. Ein Verbrechen werde ausgeschlossen.

Der Tageszeitung "Heute" zufolge hatte ein Autofahrer den auf der Straße liegenden 61-Jährige entdeckt. Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

(APA)