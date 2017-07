Zwei Wanderer bei Felssturz in Tirol getötet

Bei einem Felssturz in den Ötztaler Alpen in Tirol wurden am Sonntagnachmittag zwei Wanderer getötet. Bei den Opfern handelt es sich um eine 55-jährige Frau und einen 57 Jahre alten Mann. Ein Erkundungsflug, der Details zu dem Unglück bei Längenfeld im Ötztal, klären soll, wurde bisher durch die schlechte Sicht verhindert. "Die Berge sind derzeit im Nebel verhüllt", sagte Landesgeologe Gunther Heißl am Montag im Gespräch. Der Wanderweg sei aber gesperrt, weshalb "keine Gefahr in Verzug" sei, fügte er hinzu.

Die Gesteinsmassen hatten sich am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Gemeindegebiet von Längenfeld (Bezirk Imst) gelöst. Zwei einheimische Wanderer, eine 55-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann, waren auf einem Steig in Richtung Schneggerkogel unterwegs, als sich unterhalb des sogenannten Nitl die Felsbrocken lösten. Die beiden Wanderer befanden sich in der Sturzbahn der Gesteinsmassen und wurden in der Folge von diesen erfasst und dabei getötet.

Ursache noch unklar

Da sich das Auto der Wanderer am frühen Abend noch am Ausgangspunkt befand und das Paar auch zu Hause nicht angetroffen werden konnte, wurde eine Suche eingeleitet. Die beiden Vermissten wurden schließlich tot im Bereich des Felssturzes gefunden. Die beiden Leichen wurden geborgen und mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen.

Rein aufgrund der Bilder, die es bisher von dem Felssturz gibt, könne er nicht sagen, weshalb sich die Gesteinsmassen gelöst haben, erklärte Heißl. Der Regen der vergangenen Tage könnte aber ursächlich dafür sein. In der näheren Umgebung gebe es zwar Gebiete, die für Felsstürze bekannt seien, ob sich der Unfall in einem davon ereignet hat, könne er aber noch nicht sagen, so der Landesgeologe.

Ein Erkundungsflug sei vermutlich frühestens um die Mittagszeit möglich. "Die Sicht muss einwandfrei sein", meinte Heißl. Erst danach könne er Details zu dem Felssturz sagen.

(APA)