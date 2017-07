Tausende Hühner sorgen für Totalsperre der Westautobahn

Ein Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei Linz hat am heutigen Dienstag Tausenden Hühnern unverhofft die Freiheit geschenkt und Chaos im Frühverkehr ausgelöst. Ein Geflügeltransporter verlor gegen 5.00 Uhr bei der Ausfahrt Asten seine komplette Ladung, teilte die Polizei der APA auf Anfrage mit. Laut Ö3 gerieten 7.000 Hühner auf die Fahrbahn, die Autobahn musste komplett gesperrt werden.

"Es laufen viele Hühner herum, es gibt aber auch viele tote Hühner", sagte ein Mitarbeiter der Autobahnpolizei Haid der APA. Die Polizei war damit beschäftigt, das Federvieh einzufangen, hieß es bei Ö3. Es sollte ein Transporter organisiert werden, in dem die Hühner untergebracht werden können.

Im Frühverkehr Richtung Wien bildete sich innerhalb kürzester Zeit ein Stau, der laut den Asfinag-Verkehrskameras um 6.15 Uhr schon fünf Kilometer zurückreichte. Die Asfinag gab anfangs an, dass die Autobahnsperre noch bis nach 7.00 Uhr andauern sollte.

Schließen – FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Gegen 8 Uhr reichte der Stau rund 15 Kilometer bis zum Knoten Haid zurück. Der Zeitverlust für Autofahrer betrug laut ARBÖ rund eine Stunde. Auch auf den Ausweichstrecken kam es zu erheblichen Verzögerungen. Auf der Wienerstraße (B1) kam es bei Marchtrenk zur fünf Kilometer zähen Verkehr und 20 Minuten Verzögerung in Richtung Linz. Auf der Umfahrung Ebelsberg in Linz kam es zu rund 8 Kilometer Stau. Hier verloren Autofahrer mindestens 30 Minuten. Auch über die Ausweichstrecke über Pasching und die Unionstraße war einiges an Geduld gefragt.

Eine Dauer der Sperre ließ sich gegen 08:30 Uhr noch nicht abschätzen, da noch immer entlaufene Hühner eingefangen werden mussten. Die Bergungsmaßnahmen wurden unter anderem durch die laut Autobahnpolizei nicht hundert Prozent funktionierende Rettungsgasse behindert. Der ARBÖ riet den Autofahren möglichst großräumig auszuweichen.

Schließen – FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

(APA)