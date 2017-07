Oberösterreich: 15-Jähriger soll Amoklauf in Schule geplant haben

Ein 15-jähriger Bursche soll einen Amoklauf an einer Schule im oberösterreichischen Bezirk Gmunden geplant haben. Die Absichten flogen auf und er ist mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte am Dienstag eine entsprechende Online-Meldung der "BezirksRundschau".

Der Bursch hatte bereits zuvor wegen rechter Schmierereien die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Im Rahmen von Ermittlungen wurden in seiner Wohnung auch Waffen gefunden: Hieb-und Stichwaffen sowie eine Gaspistole wurden sichergestellt. Die Pläne für den Amoklauf seien laut Staatsanwaltschaft "sehr konkret" gewesen.

Der 15-Jährige soll in persönlichen Gesprächen von seinen Plänen erzählt haben, so Staatsanwaltschafts-Sprecher Christian Hubmer. Als die Schule der Polizei den Verdacht meldete, ermittelte diese gerade wegen rechter Schmierereien gegen den bis dato unbescholtenen Burschen und hatte ihn ohnehin schon in die Inspektion geladen.

Motiv noch unklar, Ex-Schüler "nicht direkt auffällig"

Laut "BezirksRundschau" war der Verdächtige selbst früher Schüler in der betroffenen Neuen Mittelschule. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu vorerst nicht. Auch zum Motiv oder, ob der Jugendliche geständig ist, wurde vorerst nichts bekanntgegeben.

Bezirksschulinspektor Robert Thalhammer betonte gegenüber der Zeitung, der Jugendliche sei zuvor bereits bekannt, aber "nicht direkt auffällig" gewesen. Er soll sein Vorhaben gegenüber Schülern angekündigt haben, die Drohungen betrafen auch Lehrer. Die Pädagogen an der Schule seien "sehr nervös" gewesen, als sie von der Drohung des ehemaligen Schülers erfahren hätten, schilderte Thalhammer. Er selbst halte "die ganze Aktion aber trotzdem im Grunde für eine Aufschneiderei oder eine Prahlerei".

(APA)