Omar Haijawi-Pirchner wird Chef im Landeskriminalamt

St. Pölten. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat einen neuen Chef: Omar Haijawi-Pirchner (37) wurde am Mittwoch in St. Pölten als Nachfolger von Franz Polzer vorgestellt. Der Oberstleutnant war bisher stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Schwechat. Den Dienst beim LKA tritt er am 1. August an.

Er sei sich „bewusst, welche Herausforderungen anstehen“, sagte Haijawi-Pirchner. Als besonderes Anliegen nannte er Vernetzung – national wie international. Gefordert sieht er die Polizei etwa im Bereich Cyberkriminalität. „Um gerüstet zu sein“, gelte es auch technische Möglichkeiten zu verbessern. Auf Trends und Phänomene wolle er „rasch und vehement reagieren“, die Gewaltkriminalität werde ebenfalls ein Schwerpunkt sein.

Haijawi-Pirchner war 1999 in die damalige Gendarmerie eingetreten. Die „Vorliebe für den Kriminaldienst“, wie Landespolizeidirektor-Stellvertreter Franz Popp es in einer Rede ausdrückte, ließ ihn schon 2004 ins Landeskriminalamt wechseln, in das er im folgenden Jahr schließlich auch versetzt wurde. Der junge Beamte war in der Diebstahls- und dann in der Mordgruppe tätig.

Studium an der FH

Ab 2008 absolvierte Haijawi-Pirchner die Offiziersausbildung bzw. das Bachelor-Studium „Polizeiliche Führung“ an der FH Wiener Neustadt, das er 2011 abschloss. Von 2012 bis 2014 folgte der Masterstudiengang „Strategisches Sicherheitsmanagement“, auch in Wiener Neustadt. 2012 wurde er zum Stadtpolizeikommando Schwechat versetzt, im folgenden Jahr wurde er stellvertretender Stadtpolizeikommandant. (APA)

