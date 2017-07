Radfahrer-Paar randaliert bei Polizeikontrolle in Tirol

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Kitzbühel ist in der Nacht auf Sonntag in St. Johann in Tirol wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorübergehend festgenommen worden. Laut Polizei sollen die beiden Radfahrer bei einer Verkehrskontrolle "äußerst aggressiv" aufgetreten sein. Der 43-Jährige verletzte einen Beamten mit einem Tritt gegen den Fuß.

Seine 36-jährige Ehefrau stand ihm um nichts nach und ging ebenfalls auf die Polizisten los. Das Ehepaar wird wegen Körperverletzung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Die beiden waren kurz nach 3.00 Uhr aufgrund ihrer Fahrweise angehalten worden.

(APA)