Unwetter: Hagelschäden und Brände nach Blitzschlägen

Heftige Gewitter mit starkem Regen, Hagel und Sturmböen gingen am Sonntagnachmittag und -abend in weiten Teilen Österreichs nieder. Das Blitzortungssystem des Wetterdienstes Ubimet registrierte allein bis Mitternacht 118.442 Blitze, davon allein 43.977 in der Steiermark und 24.932 in Niederösterreich.

Neben den Blitzentladungen gab es lokal große Regenmengen in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen. Am meisten regnete es im niederösterreichischen Krumbach in der Buckligen Welt, wo insgesamt 83 Liter pro Quadratmeter zusammen kamen. "Das entspricht nahezu der durchschnittlichen Monatsmenge für Juli", wird Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer in einer Aussendung zitiert. Aber auch im steirischen Kapfenberg summierten sich 54 Liter.

Lokal gab es laut Ubimet zudem massiven Hagel, etwa im Waldviertel oder im Raum Leoben in der Obersteiermark.

Unwettergefahr bis Mittwoch

Am Montag und am Dienstag geht es gewittrig weiter, nach wie vor können Unwetter mit großen Regenmengen, Hagel und Sturmböen dabei sein. Dazu bleibt es mit 23 bis 31 Grad sommerlich warm und oft drückend schwül.

Am Mittwoch erreicht schließlich eine Kaltfront Österreich und verdrängt bis zum Donnerstag die heiße, schwüle und unwetterträchtige Luft nach Osten. Am Donnerstag wird es somit zunehmend sonnig und die 19 bis 29 Grad fühlen sich mit lebhaftem Nordwestwind deutlich kühler an.

Mehr als 50 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich

Am Sonntag hat der starke Regen zu mehr als 50 Einsätzen von 41 Feuerwehren in Niederösterreich geführt. Wasser war u.a. in den Keller des Landesklinikums Baden eingedrungen, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando am Montag. Zudem wurden Hagelschäden gemeldet.

Die Front am Sonntag war Resperger zufolge über das Waldviertel herein- und bis in den Süden weitergezogen. Einsätze gab es etwa in Krems, in Droß und Langenlois (Bezirk Krems-Land). Im Landesklinikum Baden wurde der Keller laut dem Sprecher bis zu fünf Zentimeter unter Wasser gesetzt. Auch hier half die Feuerwehr.

In Neunkirchen brannte eine Holzhütte in einer Kleingartensiedlung nach Blitzschlag ab. In Trumau (Bezirk Baden) fing der Dachstuhl eines neu errichteten Einfamilienhauses Feuer. Ursache war Resperger zufolge vermutlich ebenfalls Blitzschlag. Die Österreichische Hagelversicherung bezifferte die in den Bezirken Gmünd und Zwettl entstandenen Schäden in der Landwirtschaft mit etwa 700.000 Euro. Ackerkulturen und Grünland auf einer Fläche von rund 3.500 Hektar wurden getroffen.

Umgestürzte Bäume in Tirol

Auch im Tiroler Unterland und Osttirol sind teils heftige Gewitter niedergegangen. Umgestürzte Bäume und ein Erdrutsch sorgten für Behinderungen. In Außervillgraten durchtrennte ein Blitz die Stromleitung im Bereich der "Trojer Almen", wodurch die Stromversorgung teilweise ausfiel, berichtete die Polizei. Zudem musste die Feuerwehr zu einem durch einen Blitzschlag ausgelösten kleinen Flächen- bzw. Wiesenbrand im Bereich "Bichler Wald" ausrücken. Das Feuer war aber schnell unter Kontrolle.

Im Bezirk Schwaz ging auf der Rotholzer Straße (L218) ein Erdrutsch ab. Dabei wurde das Auto einer Einheimischen beschädigt. Die Straße musste bis auf Weiteres gesperrt werden. Ein Landesgeologe werde die Situation am Montag beurteilen.

(Ubimet/APA/Red.)