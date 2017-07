Nach Facebook-Video: Disziplinarverfahren gegen Polizisten eingeleitet

Gegen zwei Polizisten aus Steyr in Oberösterreich, die auf der Dienststelle einen verwahrlosten Mann verhöhnt und ein Video davon auf Facebook gestellt haben sollen, ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das teilte die Landespolizeikommando am Montag mit.

Den zwei Beamten des Stadtpolizeikommandos sei bereits am Wochenende angekündigt worden, dass es disziplinarrechtliche Konsequenzen geben dürfte, so Polizeisprecher David Furtner. Am Montag seien die beiden nicht im Dienst gewesen, es soll aber noch einmal ein Gespräch mit ihnen geführt werden. Ob sie suspendiert werden, ist noch offen.

In dem knapp drei Minuten langem Film fordern zwei Polizisten einen offenbar verwahrlosten Mann mit zerzaustem Haar, zerrissenen Kleidern und ohne Schuhe auf, für sie auf seiner Gitarre zu spielen. Es sind dann immer wieder beleidigende Kommentare der beiden Beamten zu hören. Das Video wurde bereits am 1. Juli aufgenommen und verbreitete sich auf verschiedenen Kanälen im Internet, aber auch auf WhatsApp. Die Polizei hat sich von dem Vorfall "auf das Schärfste" distanziert.

