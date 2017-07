Mindestsicherung: Stadt kauft Pensionszeiten nach

Wer weniger als 15 Jahre bzw. 180 Versicherungsmonate gearbeitet hat, der hat in Österreich keinen Anspruch auf Pension. In einigen Fällen kauft das Sozialamt für Bezieher der Mindestsicherung Pensionszeiten nach. Das geht aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von Wiens Sozialstadträtin, Sandra Frauenberger (SPÖ), an ÖVP-Gemeinderätin und Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec hervor.

Demnach wurden von 2010 bis 2016 in Summe für rund 1300 Mindestsicherungsbezieher Pensionszeiten um knapp 2,5 Millionen Euro nachgekauft. Im Vorjahr, 2016, wurden dafür 265.543 Euro aufgewendet. „Die Pension ist eine Versicherungsleistung, die Mindestsicherung ist eine bedarfsgeprüfte Sozialleistung, deren Bedarf man immer wieder nachweisen muss“, heißt es dazu aus dem Büro von Sandra Frauenberger. Die Übernahme der Weiterversicherung durch die Stadt, also das Sammeln von Pensionsansprüchen während des Mindestsicherungsbezugs, werde genau geprüft und nur dann gewährt, wenn sie wirtschaftlich sei und nur wenige Monate oder Jahre auf den Pensionsanspruch fehlen.

2016 war das in Wien bei 107 Personen der Fall. Während die ÖVP ein Verschieben der Kosten aus dem Mindestsicherungsbudget der Stadt hin zu den Pensionstöpfen kritisiert, argumentiert man im Wiener Sozialressort, diese Praxis sei auch in anderen Bundesländern üblich. Tatsächlich sind solche Fälle seit dem Frühjahr aus Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich bekannt, wobei es stets heißt, das geschehe in Einzelfällen, sei keinesfalls ein Geschenk an Mindestsicherungsbezieher, sondern folge einer strengen Kosten-Nutzen-Rechnung und sei nur bei Menschen, denen nur wenige Monate fehlen bzw. die keine Möglichkeit haben, fehlende Pensionszeiten aus eigener Kraft zu erwerben, möglich, um eine dauerhafte Altersversorgung zu ermöglichen.

Die ÖVP Wien sieht im Pensionszeiten-Nachkauf hingegen eine Art Trick der Stadt, um die steigenden Kosten für die Mindestsicherung zu verschleiern, indem man Kosten ins Pensionssystem verschiebe. Gernot Blümel, Wiens ÖVP-Chef, warnt überhaupt vor massiv ansteigenden Ausgaben für die Mindestsicherung in Wien.

Eine Milliarde Kosten ab 2021

Einer Schätzung des Rathausklubs zufolge könnte die Zahl der Bezieher bis 2021 bei mehr als 300.000 Menschen liegen. Die Kosten drohten dann die Marke von einer Milliarde Euro zu überschreiten, sagte Blümel am Montag vor Journalisten. Dabei handle es sich um eine konservative Schätzung. Für heuer erwartet die ÖVP Ausgaben von rund 701 Mio. Euro. Im Voranschlag sei die Stadt noch von 662,5 Mio. Euro ausgegangen. „Es zeigt sich ein Muster von Rot-Grün, das heißt Leugnen, Leugnen, Leugnen“, so Blümel. Schließlich habe die Stadt 2016 bereits 130 Mio. Euro nachdotieren müssen. Die Hochrechnung wurde auf Basis von Anfragebeantwortungen über die Ausgaben für die Mindestsicherung bis Mai 2017 durchgeführt. Laut dem vergangene Woche veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs hat die Stadt ihre Schätzung inzwischen auf 717,7 Mio. Euro nach oben korrigiert.

Blümel sieht Kritik durch den RH-Bericht bestätigt – und wiederholte die Forderungen nach einer bundesweiten Deckelung der Mindestsicherung für Mehrpersonenhaushalte bei 1500 Euro, nach einer Eintrittssperre von drei Jahren in die Mindestsicherung, einer Umstellung von Geld- auf Sachleistungen sowie der Verpflichtung zur gemeinnützigen Tätigkeit. (cim)