Unwetter: 15 Millionen Euro Schaden und ein Tornado

"Wunderschön ausgeprägt, selten so gesehen im Osten Österreichs", so beschreibt der diensthabende Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz den heute gegen 16 Uhr im Raum Schwechat gesichteten Tornado. Auch wenn rotierende Luftsäulen hierzulande ein seltenes Naturschauspiel sind, schätzt er, dass es rund zehn bis 15 Tornados pro Jahr in Österreich gibt. Windhosen treten vorwiegend in den Sommermonaten im Flachland von der Koralpe bis ins Mittelburgenland auf. "Dass die Tornado-Sichtungen in den letzten Jahren zugenommen haben, liegt aber vorwiegend an mehr Smartphones und mehr Möglichkeiten zur Verbreitung der Bilder, nicht aber daran, dass es tatsächlich mehr Tornados in Österreich gibt."

Wassereinbrüche in Wien

Ein Gewitter mit Starkregen und Hagel hat am Montag auch an die 100 Einsätze der Berufsfeuerwehr in Wien ausgelöst. Überflutete Fahrbahnen und Wasser, das durch Decken in Gebäude drang hielten die Einsatzkräfte auf Trab, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Die Unwetter nahmen gegen 16.00 Uhr im südlichen Stadtgebiet ihren Ausgang und breiteten sich infolge aber auf die gesamte Bundeshauptstadt aus.

15 Mio. Euro Agrar-Schäden

Die Unwetter haben laut der Österreichischen Hagelversicherung Schäden in Höhe von 15 Mio. Euro in der Landwirtschaft verursacht. Betroffen waren vor allem das südliche Wien und das angrenzende Niederösterreich, wie die Hagelversicherung am Montagabend in einer Aussendung mitteilte.

Auf einer landwirtschaftlichen Fläche von rund 10.000 Hektar wurden Acker-, Obst-, Wein- und Gemüsekulturen sowie Glashäuser durch die bis zu 5,5 cm großen Hagelkörner schwer in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen waren insbesondere der 23. Bezirk in Wien sowie die Bezirke Gänserndorf, Bruck an der Leitha, Mödling und Sankt Pölten/Land.

"Die Landwirtschaft ist durch den Klimawandel massiv betroffen. Der Gesamtschaden aufgrund des heutigen Unwetters beträgt rund 15 Millionen Euro", so der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Kurt Weinberger. Rasche Hilfe habe oberste Priorität. Die Sachverständigen hätten bereits am Abend mit den Erhebungen begonnen. Betroffene Landwirte können ihre Schäden online unter www.hagel.at melden.

Dies sei der zweithöchste Schaden bei einem Unwetter in Österreich, seit dem Unwetter am 23. Juli 2009, sagte der Sprecher der Hagelversicherung. Damals war ein Gesamtschaden von 20 Mio. Euro in der Landwirtschaft verursacht worden.

