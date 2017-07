Murkraftwerk: Gegner blitzten auch in dritter Instanz ab

In der Causa Murkraftwerk hat nun auch der

Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in Wien eine Entscheidung gefällt und

damit den bisherigen Bescheid des Grazer Gemeinderats sowie die

Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichts gestützt: Der Antrag

der Kraftwerks-Gegner auf eine Revision wurde nun in dritter Instanz

zurückgewiesen, teilte der Gerichtshof am Dienstag mit.

"Die Abweisung des Antrages auf Durchführung der Volksbefragung

erfolgte zu Recht", stellten die Juristen in Wien fest. Die Gegner

der umstrittenen Staustufe in Graz-Puntigam sind somit mit einem

nächsten Anlauf zur Durchführung einer Volksbefragung abgeblitzt.

Der Grazer Gemeinderat hatte einen entsprechenden Antrag, der von

10.242 Gemeindebürger unterzeichnet worden war, abgewiesen, da die

Fragen nicht den Vorgaben des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes

entsprechen würden. Eine Beschwerde der Projekt-Gegner an das

Landesverwaltungsgericht Steiermark blieb erfolglos, wogegen sich

nun die Revision richtete.

Revision erfüllte Voraussetzung nicht

"Die gegen die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes vor

dem Verwaltungsgerichtshof vorgebrachten Einwände zeigten allerdings

keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung auf." Damit erfülle

die Revision nicht die Voraussetzung für eine nähere inhaltliche

Behandlung, hieß es in der Aussendung des VwGH. "So wurden in der

Revision Verfahrensmängel wegen fehlender Auseinandersetzung mit

einem vorgelegten Rechtsgutachten behauptet, ohne allerdings

darzulegen, dass diese von Relevanz gewesen wären. Auch ist das

Landesverwaltungsgericht vor dem Hintergrund der höchstgerichtlichen

Rechtsprechung zu Recht davon ausgegangen, dass die gegenständlichen Fragen nicht entsprechend dem Steiermärkischen Volksrechtegesetz formuliert wurden."

Das Kraftwerk befindet sich seit den Wintermonaten in Bau. Eine

Volksbefragung hat es nicht gegeben. Für Ärger bei den Gegnern hatte

vor allem der Zeitpunkt des Beginns der Baum-Rodungen gesorgt. Sie

hatten am Tag nach der Grazer Gemeinderatswahl Anfang Februar

begonnen. Seither wurden die beiden Uferseiten in den Staubereichen

des künftigen Kraftwerks frei gemacht und eine Umleitung für die Mur

eingerichtet. Diese fließt nun für die Dauer des Baus nicht in ihrem

eigentlichem Bachbett, sondern über die sogenannte Olympiawiese. Die

Umleitung wurde Anfang Juli fertiggestellt. Gebaut wird das

Kraftwerk von der Energie Steiermark, zusammen mit der Energie Graz

und dem Verbund. Gegner kritisierten von Anfang an, dass das Projekt

unrentabel und ökologisch nicht verträglich sei. Das wies die

Energie Steiermark stets zurück