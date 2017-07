Feuerwehr fing entlaufene Wasserbüffel ein

Vier entlaufene Wasserbüffel haben am Montagabend die Feuerwehr in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt Umgebung) auf Trab gehalten. Die Tiere waren aus ihrem Gehege in der Nachbarortschaft Rust entkommen und ihrem Besitzer gelang es allein nicht, sie einzufangen. Inzwischen wurden sie nach Rust zurückgebracht, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mit.

Die Büffel waren vermutlich durch ein Loch im Zaun entkommen. Der

Besitzer hatte ihr Verschwinden gegen 18.30 Uhr bemerkt und machte

sich auf die Suche nach den Tieren. Als er sie kurz vor Mörbisch

entdeckte, versuchte er noch sie selbst einzufangen, rief dann aber

die Feuerwehr zu Hilfe.

"Wir haben versucht, die Tiere mithilfe von Gittern und

Absperrbändern in die richtige Richtung zu treiben", berichtete der

Feuerwehrkommandant von Mörbisch, Christian Jäger. Nach rund zwei

Stunden sei es schließlich gelungen, die Büffel in eine nahegelegene

Pferdekoppel zu sperren, wo sie auch die Nacht verbrachten. 15

Mitglieder der Feuerwehr waren im Einsatz.