Kärntner soll vor Schulkindern masturbiert haben

Ein 35 Jahre alter Kärntner soll über Wochen hinweg regelmäßig in seinem Auto in der Nähe von Bushaltestellen in Klage furt masturbiert haben, und zwar stets dort, wo Schulkinder auf den Bus gewartet haben. Als mehrfach Fälle angezeigt wurden, legten sich Polizisten auf die Lauer und ertappten ihn vor zwei Wochen auf frischer Tat.

Der Mann ist Mediziner, er rechtfertigte sich laut

Medienberichten bei der Einvernahme damit, dass er im Beruf extrem

unter Druck gestanden sei und auf diese Weise versucht habe, sich

Erleichterung zu verschaffen. Wegen welcher Delikte er nun

juristisch belangt wird, steht noch nicht fest. Zur Diskussion

stehen Erregung öffentlichen Ärgernisses durch öffentliche

geschlechtliche Handlungen, im Raum steht auch sexuelle Belästigung.