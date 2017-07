Neue U-Bahn, mehr Busse, neue Stationsnamen

Wien. Am 2. September wird alles anders. Gut, alles ist vielleicht übertrieben. Aber der öffentliche Verkehr in Wien wird sich nach den Ferien in einigen Details doch recht deutlich von dem unterscheiden, wie es vor Schulschluss ausgesehen hat. Von der „größten Netzänderung seit Jahrzehnten“ spricht etwa die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Jeder dritte Fahrgast soll von den Änderungen betroffen sein. Die Neuerungen betreffen sowohl die U-Bahn als auch den Verkehr an der Oberfläche mit Straßenbahn und Bus.

U1 wird verlängert

Der größte Eingriff ist die Verlängerung der U1 vom Reumannplatz bis Oberlaa. Insgesamt wird es fünf neue Stationen geben (Troststraße, Altes Landgut, Alaudagasse, Neulaa und Oberlaa), die eine Strecke von 4,6 Kilometern im Süden Wiens erschließen. Mit einer Gesamtlänge von 19,2 Kilometern holt sich die U1 damit die Führung in der Liste der längsten U-Bahn-Strecken zurück – die hatte sie nach dem Ausbau der U2 nach Aspern kurzfristig eingebüßt.

Busse ausgebaut

Mit dem Ausbau der U1 ändert sich im Süden Wiens auch im Oberflächennetz einiges. Insgesamt sind 14 Buslinien betroffen. Für fünf von ihnen entsteht bei der Station Alaudagasse ein neuer Knotenpunkt. Die Linien 15A und 16A werden künftig Querverbindungen von der U1 zur U6 bilden. Auch die Takte ändern sich – so wird etwa die Linie 19A künftig auch am Sonntag durch die Per-Albin-Hansson-Siedlung fahren. Die neuen Buslinien sollen so ausgebaut werden, dass man damit die erste bzw. die letzte U-Bahn erwischt. Die Straßenbahnlinie 67 wiederum wird ab 2. September vom Otto-Probst-Platz bis zum Reumannplatz fahren – den Abschnitt vom Reumannplatz nach Oberlaa übernimmt ja künftig die U1 für sie.

U2 fährt öfter

Keinen neuen Streckenabschnitt gibt es für die U2. Die wurde ja erst im Oktober 2013 in die Seestadt Aspern verlängert, die Endstation wird allerdings bisher nur von jedem zweiten Zug angefahren, die andere Hälfte wendet schon bei der Aspernstraße. Das bleibt im Lauf des Tages auch weiter so – in den Morgenstunden wird mit Schulbeginn am 4.?September allerdings das Angebot verdichtet. Soll heißen, dass bis etwa 8.30 Uhr jeder Zug in die Seestadt fährt. Das Intervall liegt dort dann bei unter vier Minuten. Ansonsten bleibt es beim bisher bestehenden Intervall, weil sich laut Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer die Stoßzeit am Nachmittag über mehrere Stunden verteilt. Wirklich volle Züge wird es aber wohl weiter kaum geben – die Ausweitung ist eher ein Komfort als ein Kapazitätsthema. Und auch die Station „An den alten Schanzen“, die zwar errichtet wurde, aber noch nicht angefahren wird, bleibt wohl noch einige Jahre im Rohbau – je nachdem, wie schnell die Bevölkerung in Aspern wächst.

Einige bekannte Stationsnamen werden mit 2.?September anders klingen. Ziel der Wiener Linien ist es, einheitlichere Namen zu schaffen bzw. die Ortsangaben klarer zu machen. Statt „Stadiongasse, Parlament“ wird die Station dann nur mehr „Parlament“ heißen. Ähnlich läuft es bei „Quellenstraße, Favoritenstraße“, die zu „Reumannplatz U“ wird, „Ottakringer Straße, Erdbrustgasse“ wird künftig als „Maroltingergasse“ angesagt und aus „Ottakringer Straße, Wattgasse“ wird – erraten – „Familienplatz“. Doppelnamen werden aber nicht ganz verschwinden. „Kärntner Ring, Oper“ wird künftig etwa „Oper, Karlsplatz U“ heißen. Und manche Station wird sogar erst recht einen Doppelnamen erhalten. Der „Dr.-Karl-Renner-Ring“, zum Beispiel, wird „Ring, Volkstheater U“. Insgesamt sind 38 von fast 5400 Haltestellen betroffen. Die Wiener werden sich wohl bald daran gewöhnt haben. Einige Uneinheitlichkeiten bleiben allerdings aufrecht. Die Wiener Linien fahren weiter die „Landstraße“ an, während die ÖBB in „Wien Mitte“ stehen bleiben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.07.2017)