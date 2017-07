16-Jährige in Tirol von Unbekanntem sexuell belästigt

Eine 16-Jährige ist am Dienstag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Unbekannten vor ihrer Haustür sexuell belästigt worden. Laut Polizei fasste der Mann dem Mädchen an die Hüfte und forderte sie auf, gemeinsam mit ihm ins Zimmer zu gehen. Er versuchte, sie zu küssen und berührte sie unsittlich. Schließlich konnte die Jugendliche den Täter wegschubsen.

Der nach Angaben der Exekutive vermutlich einheimische Mann hatte vor einem Geschäft auf die 16-Jährige gewartet, nachdem er sie dort beobachtet hatte. Auf dem Heimweg folgte er ihr dann in geringem Abstand.

Auffällige Tätowierungen

Der Unbekannte wurde als 18 bis 25 Jahre alt und rund 1,77 Meter groß beschrieben. Er wies ein gepflegtes Äußeres auf, hatte kurze braune Haare und einen Dreitagebart. Der Täter trug ein graues T-Shirt ohne Aufschrift und eine knielange schwarze Hose. Er hatte einen Turnbeutel bei sich. Auffällig waren zudem seine Tätowierungen: Ein schwarzer Reifen am rechten Oberarm, römische Zahlen am rechten Handgelenk sowie ein Schriftzug an der linken Hand.