Es staut sich gehörig auf den Straßen und an den Grenzen

Das von den Autofahrerclubs für den heutigen Samstag vorhergesagte Verkehrschaos ist eingetreten: Kurz nach sechs Uhr wurde die Blockabfertigung vor dem Tauern Tunnel auf der A10 in Fahrtrichtung Villach aktiviert. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformation verzeichnete über 5 Kilometer Stau, was einer Wartezeit von rund einer Stunde entsprach, mit steigender Tendenz. Ein ähnliches Bild bot sich den Urlaubern vor dem Karawanken Tunnel (A11), auch hier standen die Blechkolonnen still und es gab Blockabfertigung.

Kroatienreisende hatten mit dem längsten Stau zu kämpfen – ab Ptuj kam der Verkehr auf der slowenischen A4 bis zur kroatischen Grenze nur äußerst langsam voran, die Autofahrer mussten sich weit über zwei Stunden in Geduld üben.

Mit ein Grund für das starke Verkehrsaufkommen istder Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande. Einstellen müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen aufgrund von Baustellen auf der Westautobahn (A1) bei Pöchlarn und im Großraum Stadt Salzburg, auf der Ostautobahn (A4) im Bereich Flughafen Wien-Schwechat, Schwechat sowie der Grenzstelle Nickelsdorf und auf der Pyhrnautobahn (A9) bei der Tunnelkette Klaus, rund um den Selzthaltunnel sowie zwischen Kalwang und Treglwang.

Staus sind auch auf der Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg Stadt sowie bei der Mautstelle St. Michael, vor dem Karawankentunnel (A11), auf der Inntalautobahn (A12) an der Grenzsstelle Kufstein und auf der Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck Süd und der Mautstelle Schönberg und am Grenzübergang Brenner zu erwarten.

Wer am Wochenende verreist, muss auch mit Verzögerungen rund um das "Große Deutsche Eck" (A8, A93), in Südtirol auf der Brennerautobahn (A22) vor der Mautstelle Sterzing sowie zwischen Klausen und Bozen und in Slowenien an den Grenzen zu Kroatien rechnen.