Prozess um Mordversuch: Ex-Freundin fünf Kopfstiche verpasst

Als "Liebe meines Lebens" und "der einzige Mensch, den ich hatte" hat ein 27-jähriger Afghane am Montag im Wiener Landesgericht seine Ex-Freundin bezeichnet. Daran, dass er seiner 22-jährigen Landsfrau ein Klappmesser fünf Mal in den Kopf- und Gesichtsbereich rammte, konnte oder wollte er sich nicht erinnern. Dass er nebenbei eine Affäre mit einer anderen Frau am Laufen hatte, spielte er herunter.

Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig warf dem Mann, der

eigenen Angaben zufolge als Musiker und Poet vor den Taliban nach

Österreich geflüchtet war, versuchten Mord zur Last. Er war der

jüngeren Frau, mit der er entfernt verwandt ist, in Wien als

Verlobter vermittelt worden. Die Verlobung scheiterte allerdings,

weil der musische Mann, der sich in Wien als Hilfsarbeiter verdingte,

die von der Familie der jungen Frau geforderten 10.000 bis 11.000

Euro nicht aufbringen konnte. Die beiden Afghanen führten daher eine

heimliche Beziehung, die sich zusehends verdüsterte, weil die

Lebensstile der zwei immer mehr auseinanderdrifteten.

Afghanin sei "Musterbeispiel an gelungener Integration"

Während der Mann schließlich zu arbeiten aufhörte, von der

staatlichen Fürsorge lebte und sich hochprozentigem Alkohol und

Cannabiskraut hingab, holte die junge Afghanin den Schulabschluss

nach, ließ sich zur Kindergärtnerin ausbilden, besuchte eine

Fahrschule und am Abend einen Englisch-Kurs. Außerdem legte sie das

Kopftuch ab. Die Staatsanwältin bezeichnete ihren Werdegang als

"Musterbeispiel einer gelungenen Integration".

"Sie hat sich vorgestellt, in Österreich ein selbstbestimmtes

Leben zu führen. Der Angeklagte hat ihren Traum zerstört",

berichtete Irene Oberschlick, die Rechtsvertreterin der 22-jährigen

Frau, den Geschworenen. "Nicht einmal die Ärzte haben gedacht, dass

sie überleben wird. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist",

stellte Oberschlick fest. Ihre Mandantin sei aufgrund des

inkriminierten Vorfalls "dauerhaft pflegebedürftig. Sie kann nicht

mehr so gehen wie vorher. Sie kann ihren linken Arm nicht bewegen".

Zudem leidet die Frau an Angstzuständen und Flashbacks, ist somit

traumatisiert.

Mit Klappmesser abgepasst

Nachdem sie ihrem Freund mitgeteilt hatte, dass sie sich von ihm

trennen werde, passte dieser die 22-Jährige am 12. Juli 2016 an der

U-Bahn-Station Währinger Straße mit bereits gezücktem Klappmesser

ab. Zuvor hatte der Angeklagte seiner "Zweitfreundin", die er an

einem Ziegelteich am Wienerberg kennengelernt hatte ("Sie war

betrunken, ich war high. Wir haben gekuschelt") per SMS angekündigt,

er werde die 22-Jährige töten, weil diese ihn "verarscht" hätte. Die

fünf Stiche bewirkten bereits lebensgefährliche Verletzungen. Doch

die junge Frau stürzte obendrein über eine Eisenstiege in die Tiefe,

was zusätzlich einen lebensbedrohlichen Schädelbasisbruch zur Folge

hatte.

"Ich denke, ich bin schuldig, weil, ich fast einen Menschen

umgebracht habe. Zum Glück hat sie es überlebt", meinte der

Angeklagte. Seine Verteidigerin plädierte allerdings auf schwere

Körperverletzung mit - bezogen auf die Lähmungserscheinungen der

22-Jährigen - Dauerfolgen. Vom Tötungsvorsatz sei der Mann

zurückgetreten, weil er noch am Tatort Polizei und Rettung

verständigt, die Schwerverletzte bei Bewusstsein gehalten und

Passanten um Hilfe gebeten hätte, argumentierte die Anwältin.

Angst, Wut, "Panik, sie zu verlieren"

In der U-Bahn-Station habe er seiner Freundin zunächst in Wange

kneifen wollen, schilderte der Angeklagte. Sie habe das unterbunden

und ihm vorgehalten, dass sie zehn oder 100 Männer andere haben

könne. Als sie ihm mit der flachen Hand auf seinen Mund schlug, habe

ihn Angst und Wut, aber auch "Panik, sie zu verlieren" erfasst: "Ich

weiß nicht, wie ich begonnen habe zu stechen." Er könne sich erst

wieder erinnern, wie er den Kopf der blutend am Boden Liegenden

hielt und diese ihn "Sei kein Esel, ich liebe dich" wissen ließ.

Als psychisch labil, herrschsüchtig und eifersüchtig

soll der Afghane wiederum seine Langzeitfreundin seiner Geliebten gegenüber dargestellt haben. Das sagte die 31-jährige Frau, mit der er eine Affäre begonnen hatte, am Montag im Wiener Landesgericht aus. Nach nur einer Woche habe er sie schon heiraten wollen.

"Unbedeutende Affäre"

Für die Zeugin war die Affäre "komplett unbedeutend", der

angeklagte Afghane habe jedoch nach kurzer Zeit schon vom Heiraten

gesprochen, gab die 31-Jährige zu Protokoll. Er habe ihr gegenüber

immer wieder versichert, dass er sich von seiner Freundin trennen

wolle.

Als er ihr eine SMS schrieb, dass er nun zu seiner Freundin

unterwegs sei, um die 22-Jährige zu töten, habe sie das nicht ernst

genommen. "Aus meiner Sicht wollte er eine Beziehung mit mir

eingehen", sagte die Frau. Der Angeklagte versicherte, dass er jedes

Mal "betrunken und high" gewesen sei, wenn er sich mit ihr traf, und

es sich um eine rein sexuelle Beziehung handelte. Seine große Liebe

sei die junge Afghanin gewesen.

Angeklagter gibt an, sich nicht erinnern zu können

Der Angeklagte konnte sich nach eigenen Angaben nicht erinnern,

dass er die junge Afghanin mit Messerstichen verletzt hatte. Als er

wieder zu sich gekommen sei, sei sie vor ihm am Boden in einer

Blutlacke gelegen. Augenzeugen berichteten, dass der Mann wimmerte

und weinte und zunächst nicht ansprechbar war. Immer wieder soll er

gesagt haben: "Ich Trottel", "Was habe ich getan?" und "Bringt mich

auch um". Laut einem Ersthelfer habe er das Opfer gehalten, aber

nicht versucht, die Blutungen zu stillen. "Ich hatte ein Handtuch im

Rucksack, das hat er weggeschmissen und wollte auch mich

wegdrängen", sagte der Ersthelfer. Der Angeklagte sei nicht davon

ausgegangen, dass das Opfer überlebt, vermutete ein an den Tatort

gerufener Polizist.

Einen betrunkenen Eindruck machte der Afghane, der an diesem Tag

eine dreiviertel Flasche Whiskey geleert haben will, auf die

Polizisten nicht. "Er hat weder gelallt, gerochen noch geschwankt",

sagte ein weiterer Beamter. Alkohol dürfte der Angeklagte

grundsätzlich schon längere Zeit konsumiert haben - für den Vater

des Opfers, einen gläubiger Muslim, ein Grund, die geplante

Verlobung nicht zu erlauben.

Eine weitere Augenzeugin berichtete dem Schwurgericht (Vorsitz:

Georg Olschak), sie hätte Streit bemerkt, als sie an dem Paar vorbei

zur U-Bahn-Station ging. Die Situation sei "sehr bedrohlich"

gewesen, das Opfer habe beide Hände schützend über ihren Kopf

gehalten: "Ich habe die junge Frau gefragt, ob sie Hilfe braucht und

ob ich die Polizei rufen soll." Die junge Frau habe sie nur

angeschaut, da habe der Mann das Messer gezückt.

Ein "Glücksfall, dass die Frau überlebt hat"

"Es ist aus medizinischer Sicht ein Glücksfall, dass

die Frau überlebt hat", stellte Gerichtsmediziner Christian Reiter

in seinem Gutachten zu den Folgen der inkriminierten Tathandlungen

fest. Die junge Afghanin hätte "an drei potenziellen Todesursachen

sterben können", führte der Sachverständige aus. "Diese Frau ist

eine ungeheure Kämpferin, die sich nicht unterkriegen lässt",

betonte Reiter.

Seiner Expertise zufolge dürfte der Angreifer der 22-Jährigen

vier Mal in die rechte Schädelhälfte gestochen haben, wobei die

Klinge Verletzungen im Stirn- bzw. Schläfenbereich, an der Nase,

hinter dem Ohr und an der Scheitelregion bewirkte. Besonders massiv

war ein weiterer Stich ins linke Hinterhaupt, der einen

Eindrückungsbruch am Schädel und eine Durchtrennung des Rückenmarks

zwischen Hinterhauptknochen und erstem Halswirbel zur Folge hatte.

Danach kam die Frau noch zu Sturz, was zu einem Schädelbasisbruch

führte.

"Sie hätte verbluten können. Sie hätte an einer Atemlähmung

sterben können, weil bei einer Durchtrennung des Rückenmarks das

Zwerchfell keinen Auftrag zu atmen mehr bekommt. Dem ist sie wenige

Millimeter entgangen. Schließlich hätte der Schädelbasisbruch zum

Tod infolge des ansteigenden Hirndrucks führen können", erläuterte

Reiter. Er bezeichnete die Verletzungen als "mehrfach

lebensbedrohlich" und bekräftigte: "Es ist einer glücklichen Fügung

zu verdanken, dass sich der Vorfall in der Währinger Straße direkt

neben dem AKH ereignet hat. Wenn das im Wienerwald in Neuwaldegg

passiert, ist sie wahrscheinlich tot."

Einen Monat im künstlichen Tiefschlaf

Die 22-Jährige wurde einen Monat lang im künstlichen Tiefschlaf

behandelt. Ein weiteres Monat verbrachte sie auf der

Intensivstation. Danach war sie bis Anfang Jänner durchgehend in

einem Rehab-Zentrum. Bis zuletzt waren dort weitere mehrwöchige

Aufenthalte erforderlich. Denn die Folgen dessen, was die Frau

mitmachen musste, nannte der Gerichtsmediziner "dramatisch". Reiter

beschrieb dem Gericht eine vollständige sensible Lähmung ihrer

rechten Körperseite: "Sie spürt weder die Große Zehe noch ist sie in

der Lage, sinnliche Wahrnehmungen der rechten Hand zu spüren." Mehr

außer ihren Namen kann die Rechtshänderin nicht mehr schreiben.

Linksseitig konstatierte Reiter eine "schlaffe Lähmung. Sie hat

keine Motorik im linken Bein und an der linken Hand".

Wie die 22-Jährige damit umgeht, nannte Reiter "in hohem Maße

überraschend". So ist die junge Frau in der Lage, mit Hilfe einer

Krücke langsam, aber doch und vor allem ohne fremde Hilfe zu gehen.

"Sie hat den Rollstuhl weggestellt und weigert sich, je wieder über

einen Rollstuhl zu sprechen", schilderte Reiter fast bewundernd,

nachdem er die junge Afghanin zuletzt am vergangenen Freitag

untersucht hatte. Die Patientin sei grundsätzlich "sehr

zuversichtlich. Sie will den Führerschein machen. Sie lernt derzeit

für die theoretische Prüfung", erklärte Reiter. Aufgrund der

Lähmungserscheinungen wird die 22-Jährige aber nie Pedale betätigen

können.

Der Sachverständige ließ keinen Zweifel offen, dass in

strafrechtlicher Hinsicht schwere Dauerfolgen gegeben sind, "die für

viele Jahre, wahrscheinlich für immer fortbestehen werden", so

Reiter abschließend. Im Anschluss wurde das Video mit der

kontradiktorischen Einvernahme der Betroffenen abgespielt, die im

Vorfeld zu ihren Wahrnehmungen befragt worden war. Damit wurde ihr

ein persönliches Erscheinen bei Gericht erspart.

Aussage über Video

Sie habe immer um die Beziehung zu ihrem Freund

gekämpft und sich nie vorstellen können, dass er seine Drohung, sie

umzubringen, wahr mache, sagte die junge Afghanin. "Er war nett und freundlich zu mir, aber nicht ehrlich", sagte die 22-Jährige in dem Video. Dass er sechs Wochen lang eine Affäre hatte, habe sie erst durch die Medien erfahren, als sie aus dem mehrwöchigen Koma erwachte. Auch dass er Marihuana rauchte, habe er vor ihr versteckt. Der Angeklagte weinte, als er das Video sah.

Ihr Freund habe schon immer gerne getrunken und heimlich

geraucht. Sie habe ihn dazu aufgefordert, "etwas aus seinem Leben zu

machen", eine Ausbildung zu beginnen oder die Schule abzuschließen.

Doch er habe sie ignoriert und wollte auch nicht, dass sie einen

Englischkurs besucht und den Führerschein macht. Im letzten Jahr

ihrer gemeinsamen Beziehung sei er mindestens dreimal pro Woche

betrunken gewesen, dann kam es zu Streitereien. "Er wollte immer der

Boss sein und mich klein machen", erklärte die junge Frau.

Messer immer bei sich gehabt

Viermal habe er sie in der Öffentlichkeit mit der flachen Hand

geschlagen und nur aufgehört, weil sie sich zur Wehr setzte. Jedes

Mal habe er dann geweint und sich entschuldigt. Ein halbes Jahr vor

der Tat begann er, immer ein Messer mit sich zu tragen, "weil es in

Österreich so gefährlich geworden ist", wie er ihr gegenüber angab.

Einmal versuchte er, ihr mit einem Messer in die Brust zu stechen,

dieses konnte sie ihm aus der Hand schlagen. "Da hat er mich

angeschrien, dass ich ihm das Messer wieder bringen soll". Von dem

Vorfall erzählte sie niemandem, nicht einmal ihren Eltern, aus

Angst, dass diese ihr den Kontakt mit ihm untersagt hätten.

Die junge Frau ignorierte alle Warnsignale. "Ich habe ihn so sehr

geliebt und immer um die Beziehung gekämpft", gab sie als Grund an.

Ihr Freund sei extrem eifersüchtig gewesen und hätte ihr damit

gedroht, dass - solle sie jemals einen anderen Mann heiraten - er

diesen und sie umbringen werde. Sie habe ihm das nicht zugetraut.

Am 12. Juli 2016 habe er sie nach dem Führerscheinkurs abgepasst

und bei der U-Bahn-Station Währingerstraße eingeholt. Plötzlich habe

er sie geschlagen, und auf sie eingestochen, als sie bereits am

Boden lag. Sie habe noch gehört, wie der Rettungswagen kam, dann sei

sie ohnmächtig geworden.

Das Urteil wird für heute Abend erwartet.

(APA)