Alkolenker versteckte sich nach Unfall unter Auto

Ein Lehrling war am Montagabend auf der Pinzgauer Straße (B 311) bei Taxenbach frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Nach dem Crash flüchtete der Mann zu Fuß von der Unfallstelle und versteckte sich unter einem Pkw. Er wurde aber wenig später von Polizisten gefunden.

Ein Alkotest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Zudem wurden im Auto des jungen Mannes geringe Mengen an Suchtgift, mehrere Tabletten und eine Feinwaage aufgefunden. Der 19-Jährige und sein 24-jähriger Unfallgegner wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Pinzgauer Straße war für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.

(APA)