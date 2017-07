Pkw in Flammen: Besitzer verhinderte Hausbrand

Ein Auto und ein daneben geparktes Motorrad sind am Montag vor einem Haus in Hofkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten. Der 53-jährige Besitzer griff zum Gartenschlauch und verhinderte mit seinen Löschversuchen bzw. dem Benetzen der Fassade ein Übergreifen der Flammen auf das Hausdach, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Hofkirchen.

Kurz nach 16.00 Uhr begann der Pkw auf dem Parkplatz vor der

Garage zu brennen. Das direkt danebenstehende Motorrad wurde

vermutlich durch eine Stichflamme vom Auto entzündet. Nachbarn

riefen die Feuerwehr. Als diese eintraf, standen die Fahrzeuge

bereits in Flammen, beide brannten vollständig aus. Der Schaden

konnte vorerst nicht beziffert werden, teilte die oö. Polizei am

Dienstag mit. Ermittlungen zur Brandursache waren noch im Gange.

(APA)