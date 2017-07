Terror-Prozess in Krems: Mehrtägige Verhandlung gestartet

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag ein mehrtägiger Geschworenenprozess um Terrorismus-Vorwürfe

in Krems begonnen. Dem Angeklagten (27) werden Begehung einer

terroristischen Straftat, versuchte Bestimmung zu Mordanschlägen,

Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie Widerstand

gegen die Staatsgewalt und Verleumdung angelastet. Ein Urteil ist

für den 24. Juli geplant.

Der staatenlose Beschuldigte, geboren in Palästina, wurde von

schwerbewaffneten und maskierten Beamten in den Saal geführt. Im

Gerichtsgebäude galt Film- und Fotografierverbot. Der Angeklagte war

im Frühjahr 2016 nach Österreich gekommen und hatte vor seiner

Festnahme im Juli 2016 in einer Asylunterkunft im Bezirk Gmünd

gewohnt. Von dort aus soll er - über Gratis-WLAN - Terroranschläge

in Jerusalem geplant und organisiert haben. In seiner Heimat sei er

einschlägig vorbestraft und nach einem Schuldspruch in Gaza 2005

mehrere Jahre in Haft gesessen, so die Anklägerin.

"Das ist kein alltäglicher Prozess"

Die Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten vor, über

Facebook-Messenger und WhatsApp zu Mordanschlägen durch Zünden und Werfen von Sprengsätzen im Nahen Osten aufgerufen zu haben. "Das ist kein ganz alltäglicher Prozess, keine ganz normale Verhandlung",

erklärte die Staatsanwältin zu Beginn ihres Vortrages. Der

Angeklagte habe als Mitglied der terroristischen Vereinigung Hamas

terroristische Straftaten begangen, er sei das, was man als Jurist

und Nicht-Jurist als Terrorist bezeichne.

Der 27-Jährige sei der Kopf dahinter gewesen und habe andere

angestiftet, Terroranschläge für ihn zu begehen, sagte die

Anklägerin. Über Facebook Messenger habe er mit zwei ihm unbekannten

Personen Kontakt aufgenommen - diese wählte er laut der

Staatsanwältin über ihre Facebook-Profile aus und verwendete eine

codierte Sprache. Er habe die Männer gefragt, ob sie Unterstützer

der Hamas seien. Mit "Äpfel" seien beispielsweise Handgranaten

gemeint gewesen, diese sollten die Attentäter in Jerusalem in eine

Menschenmenge von jüdischen Siedlern werfen. Die Terroranschläge

sollten möglichst noch vor dem Fastenmonat Ramadan 2016 stattfinden,

sagte die Staatsanwältin.

An Checkpoints festgenommen

"Beide Attentäter erklärten sich bereit, sie waren bereit, die

Anschläge durchzuführen.". Die Männer wollten laut Anklägerin

unabhängig voneinander illegal einreisen, wurden aber in Israel an

unterschiedlichen Checkpoints festgenommen und ihre Mobiltelefone

mit der Facebook- und WhatsApp-Kommunikation sichergestellt. Der

Beschuldigte leugne die Taten, ein von ihm behauptetes Hacking habe

es aber nicht gegeben, das sei technisch eindeutig erwiesen, betonte

die Anklägerin. Sowohl in den belastenden als auch in den

nicht-belastenden Chats finden sich laut Staatsanwältin die selben

Rechtschreibfehler, wodurch sie von demselben Verfasser stammen

müssten. Die objektive Beweislage sei "erdrückend", sagte die

Vertreterin der Anklagebehörde.

Zudem musste sich der 27-Jährige wegen Widerstandes gegen

Justizwachebeamte sowie des Vorwurfes falscher Verdächtigungen gegen den Amtsarzt der Haftanstalt sowie Justizwachebeamte verantworten. Er soll mit Händen und Füßen Beamte getreten und geschlagen haben, als sie ihn zum Arzt bringen wollten. Bei einer

Haftprüfungsverhandlung soll er angegeben haben, Justizwachebeamte

hätten ihn auf Anordnung des Arztes geschlagen. Es handle sich um

erfundene Vorwürfe, sagte die Staatsanwältin.

Mann bekannte sich teilweise schuldig

Der Mann bekannte sich laut Übersetzung des Dolmetschers

teilweise schuldig zu den Terrorismus-Vorwürfen und nicht schuldig

zu dem angeklagten Widerstand gegen die Staatsgewalt und zur

angelasteten Verleumdung. Ihr Mandant sei kein Mitglied der Hamas,

sagte die Verteidigerin. Er gebe den Kontakt mit den zwei Männern

zu, dieser sei aber rein freundschaftlich gewesen. Die Chats habe er

nicht selbst verfasst.

In der weiteren Befragung des Angeklagten im

Terror-Prozess in Krems standen am Dienstagnachmittag Protokolle der

Nachrichten des 27-Jährigen mit den beiden mutmaßlichen potenziellen

Attentätern im Mittelpunkt. So schickte der Beschuldigte laut dem

aus dem Arabischen übersetzten Chat-Protokoll u.a. die

Buchstabenkombinationen BO und MB - was zusammengesetzt das

englische Wort für Bombe ergibt.

Codewort für Handgranaten

Der 27-Jährige antwortete während der Verhandlung immer wieder

ausweichend. Er gab zu, die Nachrichten verfasst zu haben, meinte

mitunter aber zur vorsitzenden Richterin: "Ich kann mich nicht genau

erinnern." bzw. "Ich habe mich verschrieben." Zuerst kommunizierte

der Angeklagte jeweils mit den Männern über Facebook, dann über

WhatsApp. In Bezug auf "Äpfel" - laut Staatsanwältin ein Codewort

für Handgranaten - hieß es etwa am 27. Juni: "Bei Gott, die sind

vorhanden." bzw. "Was vorhanden ist, sind Nägel und Schrauben und

so." Weiters war zum laut Anklage beabsichtigen Anschlagsort

Jerusalem im Chat zu lesen: "Dort wird es verlangt, weil es dort

viele Menschen gibt."

Mehrmals hieß es "Die Äpfel sind bereit", außerdem drehte sich

die Unterhaltung darum, Unterstützer anzuheuern. Der Angeklagte

beteuerte, er habe den Mann nur aufgefordert, Fotos von der Al

Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem zu machen: "Mit Bomben und solchen Geschichten habe ich nichts zu tun." Er sei "kein

Psychologe und kein Prophet" und könne andere Leute nicht innerhalb

von fünf Tagen für Hamas gewinnen bzw. von einem Anschlag

überzeugen, übersetzte der Dolmetscher die Angaben des Angeklagten.

Dem gegenüber steht laut Gerichtsangaben die Aussage eines in Israel

inhaftierten mutmaßlichen potenziellen Attentäters, wonach er einen

Anschlag in Jerusalem begehen sollte. Das stimme nicht, meinte der

Beschuldigte.

Auch "Ellbogen" erwähnte sein Kontakt - ein Begriff "für Bomben,

jeder Junge in Palästina kann die herstellen", meinte der

27-Jährige. Er bestritt, wegen Herstellung und Mithilfe bei der

Produktion von Rohrbomben mehrere Jahre in Haft gewesen zu sein.

Grund für seinen Gefängnisaufenthalt sei gewesen, dass er Steine

geworfen habe.

Der Prozess wird in den nächsten Tagen fortgesetzt.