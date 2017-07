In Österreich gibt es zu wenige Polizisten. Derzeit

sind 803 Beamte weniger im Einsatz als eigentlich vorgesehen, teilte

das Innenministerium in der Beantwortung einer parlamentarischen

Anfrage der SPÖ mit. Nur in Wien und im Burgenland gibt es einen

Überschuss. Der Sicherheitssprecher der SPÖ, Otto Pendl, fordert

2.500 zusätzliche Planstellen, sowie mehr Ressourcen für die

Ausbildung.

In Wien und im Burgenland sind mehr Polizisten als vorgesehen im

Einsatz. In Wien gibt es 63 zusätzliche Polizisten, im Burgenland

203. In den sieben weiteren Bundesländern sind zu wenige

Polizeistellen besetzt. In Vorarlberg fehlen zwei Polizisten, in

Niederösterreich 85, in Salzburg 140, in Tirol 189, in Kärnten 192,

in Oberösterreich 195 und in der Steiermark sogar 270.

Minus bei Weiterbildungskursen

Aus den Zahlen von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) geht

außerdem hervor, dass 2018 voraussichtlich 861 Polizisten in den

Ruhestand treten werden. Im Jahr 2023 wird die Zahl der

prognostizierten Abgänge auf 1.267 steigen. Hier sieht Pendl

sofortigen Handlungsbedarf. "In absehbarer Zeit müssen 2.500

zusätzliche Planstellen geschaffen und mehr Ressourcen in die

Ausbildung von Polizisten gesteckt werden", sagte Pendl

Das Aufnahmeprozedere müsse beschleunigt werden und das

Ausbildungspersonal brauche mehr Ressourcen. Zusätzlich verschärft

wird die Situation laut Pendl dadurch, dass es ein großes Minus bei

den Weiterbildungskursen gebe und dadurch die Kommandanten

ausgingen.

Innenministerium dementiert

Das Innenministerium tritt der Darstellung, dass zu

wenige Polizisten im Einsatz sind, entgegen. "Aufgrund der

verzerrenden Fragestellung in der parlamentarischen Anfrage konnten

Beamte, die im Dienst sind, in der Beantwortung nicht ausgewiesen

werden", betonte Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Entgegen

den in der Anfragebeantwortung angeführten Zahlen seien alle Stellen

besetzt.

Die Differenz in den Zahlen ergebe sich dadurch, dass die

parlamentarische Anfrage der SPÖ ausschließlich nach der Zahl der

Beamten mit abgeschlossener zweijährlicher Polizeigrundausbildung

fragt. Daher konnte das Innenministerium in der Anfragebeantwortung

jene Beamte, die eine sechsmonatige grenz- und fremdenpolizeiliche

Ausbildung absolviert hatten, nicht anführen. Allein am Flughafen

Wien-Schwechat seien 100 Beamte mit einer solchen Ausbildung

tagtäglich im Einsatz, so Grundböck.

Hinsichtlich der Forderung von SP-Sicherheitssprecher Otto Pendl

nach 2.500 zusätzlichen Planstellen, verweist Grundböck auf das

Bundeskanzleramt: "Das Innenministerium wird sich sicher nicht

querlegen gegen mehr Personal. Zu entscheiden hat das aber das

Bundeskanzleramt. Das Bundeskanzleramt legt die Planstellen fest."

Kritik an den Polizeistellenbesetzungen kam von

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) sowie vom Kärntner

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Beide forderten vom

Innenministerium mehr Polizisten zum Schutz der Bevölkerung.

Minister Leichtfried will mehr Polizisten für Steiermark

Leichtfried ortete etwa für die steirischen Polizeistellen noch

weit größere Mängel bei der Besetzung. Nicht nur 270, sondern sogar

rund 500 Beamte seien zu wenig, sofern man mit Vollzeitäquivalenten

rechnet, sagte Leichtfried im Gespräch. Er warnte vor

weiteren Einsparungen bei einer konservativen ÖVP-FPÖ-Regierung. "In

der Steiermark fehlen am meisten Polizisten, sie führt die

Negativ-Liste an. Das ist unverantwortlich den Steirern gegenüber",

so der gebürtige Obersteirer. Er rechnete vor, dass in der

Steiermark derzeit 2.964 Vollzeitäquivalente bei der steirischen

Polizei besetzt sind. Das Soll liege aber bei 3.424, wie das

Innenministerium in der parlamentarischen Anfragebeantwortung

bekannt gab. Das wirke sich auf die öffentliche Sicherheit aus, aber

auch auf die im Dienst stehenden Beamten, denn für diese bedeute das

mehr Stress und eine höhere Burn-out-Gefahr.

Leichtfried kritisierte, dass Konservative bei öffentlicher

Sicherheit einsparen würden und sich immer mehr Menschen mit

privaten Sicherheitskräften schützen müssten. Das sei dann nur jenen

möglich, die sich das auch leisten können. Die SPÖ dagegen stehe für

echte öffentliche Sicherheit. Er betonte noch einmal die Forderung

der SPÖ nach 2.500 zusätzlichen Polizisten und warnte vor einer

möglichen schwarz-blauen Regierung nach der Nationalratswahl im

Oktober: "Ich fürchte, dass dann noch mehr eingespart wird." Das

Argument, dass durch die Dienststellen-Schließungen nun mehr Beamte

bei den verbliebenen Posten ihren Dienst versehen, ließ er nicht

gelten: "Die Zahlen sagen etwas anderes."

Landeshauptmann Kaiser: In Kärnten fehlen 300 PolizistenAuch der Kärntner Landeshauptmann Kaiser forderte vom

Innenministerium mehr Ressourcen und sprach von den von

Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern genannten 2.500

zusätzlichen Polizisten. Allein in Kärnten gebe es 300 Polizisten zu

wenig. "Die ÖVP spielt gerne aus wahlkampftaktischen Gründen mit dem

Thema Sicherheit. Jetzt sind ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und sein

Innenminister Wolfgang Sobotka gefordert, diese Nagelprobe ernst zu

nehmen, und dem Schutzbedürfnis der Bevölkerung auch tatsächlich

Rechnung zu tragen", so Kaiser.

Der stellvertretende Vorsitzende der

Polizeigewerkschaft Hermann Greylinger (FSG) zeigt sich empört über

die Aussagen des Innenministeriums. Der Verweis an das

Bundeskanzleramt, das für die Festlegung der Planstellen von

Polizisten zuständig ist, solle von "internen Versäumnissen"

ablenken. Greylinger wirft dem Ministerium vor, die Planstellen

falsch verteilt zu haben.

Die zusätzlichen Polizeibeamten seien "publikumswirksam" der

Cobra und anderen Sondereinheiten zugeteilt worden. An den

Polizeiinspektionen, wo "Polizeiarbeit an der Basis bei der

Bevölkerung" geleistet werde, fehle es aber weiterhin an wichtigem

Personal. Das Innenministerium wisse über diesen Missstand seit

Jahren bescheid, so Greylinger gegenüber der APA.

Auch Christ-Gewerkschafter Alfred Iser (FCG) würde mehr Personal

begrüßen. Er betont jedoch, wie wichtig es sei, diese zusätzlichen

Planstellen "mit Leben zu erfüllen." Hiermit spricht er den

Lehrermangel in den "randvollen Polizeischulen" an. Derzeit werde

"krampfhaft nach Lehrern gesucht", da die Schüleranzahl nicht

bewältigbar sei. Iser hofft auf Unterstützung vonseiten des

Bundeskanzleramts, um die Lehrerposten attraktiver zu machen.

(APA)