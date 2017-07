Ein in Wien unter Einbruchsverdacht festgenommener 35-Jähriger soll auch 30 Schrebergärtenhütten in Baden geknackt haben. Die ihm zur Last gelegten Taten wurden nach Angaben der Stadtpolizei vom Freitag im Jänner und April 2016 vergangenen Jahres verübt. Der Schaden betrug etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalisten der Stadtpolizei hatten bei ihren

seinerzeitigen Ermittlungen auch DNA Spuren gesichert. Als der

35-jährige bulgarische Staatsbürger nun nach einem Einbruch in Wien

festgenommen wurde, ergab ein Abgleich, dass er in Baden ebenfalls

aktiv gewesen war. Der Mann ist in Wien in Haft.