Donauschiff brannte, acht Menschen verletzt

Ein Brand auf einem Donauschiff in der Wachau-Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) hat nach Angaben des Roten Kreuzes acht Verletzte gefordert. Die Opfer hätten "Rauchgasvergiftungen unterschiedlicher Schweregrade" erlitten, teilte Sprecherin Sonja Kellner mit. Zwei seien mit Notarzthubschraubern abtransportiert worden. An Bord der "A-Rosa Riva" hatten sich Kellner zufolge 150 Passagiere und 39 Besatzungsmitglieder befunden.

Unverletzt Gebliebene wurden in den Nachmittagsstunden zur Hauptfeuerwache Dürnstein gebracht, sagte die Sprecherin weiter. Der Reiseveranstalter kümmerte sich indes um Hotelkapazitäten. Die "A-Rosa Riva" hatte am Nachmittag auf dem Strom geankert. Aus dem Inneren des Schiffs stieg laut Matthias Fischer vom Landeskommando NÖ nach wie vor Rauch auf. Die Brandbekämpfung an Bord ging unter Atemschutz vor sich. Soldaten des Bundesheer waren mit Sturmbooten am Ort des Geschehens. Zwölf Feuerwehren waren alarmiert worden, die mit allen Arbeitsbooten im Einsatz waren. Laut Fischer bestand höchste Alarmstufe.

