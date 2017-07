Donauschiff in der Wachau in Brand

In der Wachau-Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) ist am Montagnachmittag auf einem Donauschiff ein Brand ausgebrochen. Zwölf Feuerwehren wurden alarmiert, teilte Matthias Fischer vom Landeskommando NÖ auf Anfrage mit. Die Helfer seien u.a. mit allen Arbeitsbooten im Einsatz.

Laut Fischer bestand höchste Alarmstufe. Es seien keine Passagiere mehr an Bord der "A-Rosa Riva", fügte der Sprecher hinzu.

Andreas Zenker vom Roten Kreuz NÖ teilte mit, dass 190 Passagiere von einem anderen Schiff aufgenommen worden seien. Sie sollten nach Dürnstein (Bezirk Krems) gebracht werden.

An der dortigen Anlegestelle hatte sich ein Großaufgebot an Helfern eingefunden. Laut Zenker waren zwei Notarzthubschrauber, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie 13 Rettungswagen in Marsch gesetzt worden.

(APA)