Fünf Jahre Haft für Teilnahme an Home-Invasion

Fünf Jahre Haft hat ein 19-jähriger Rumäne am Montag im Landesgericht Linz für die Beteiligung an einer so genannten "Home-Invasion", bei der im Sommer des Vorjahres eine 78-Jährige und ein Mitbewohner in Leonding (Bezirk Linz-Land) in ihrer gefesselt und ausgeraubt wurden, ausgefasst. Gegen fünf mutmaßliche Komplizen wird gesondert verhandelt.

(APA)