Mutter nach Tötung ihres Sohnes vor Gericht in Wels

Eine Mutter, die im heurigen Februar ihren neunjährigen Sohn im Wohnhaus in Nußdorf am Attersee (Bez. Vöcklabruck) getötet haben soll, steht am kommenden Mittwoch vor einem Geschwornensenat im Landesgericht Wels. Die Staatsanwaltschaft hat die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

In den frühen Morgenstunden des 18. Februar soll die damals 38-Jährige dem Buben im Kinderzimmer eine "Schnittverletzung am Unterarm" zugefügt haben, worauf er verblutete. Danach habe sich die Mutter in einer "gewissen zeitlichen Nähe" zu dem tödlichen Angriff auf den Sohn im Bad die Pulsadern aufgeschnitten. Die Oma des Buben und Mutter der Angeklagten, die gegenüber wohnt, fand zu Mittag in dem Einfamilienhaus ihren bereits toten Enkel und die Tochter, die noch lebte.

Die Psychiaterin Adelheid Kastner bescheinigte, dass die Frau unter einer geistigen Erkrankung leidet. Sie soll gefährlich sein und zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Deshalb der Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt.

