Bär plünderte in Kärnten Bienenstöcke

Erneut hat sich in Kärnten ein Bär über Bienenstöcke hergemacht. Bereits am Wochenende war entdeckt worden, dass zwei Bienenstöcke in Laak, Gemeinde Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land), von einem Bären zerstört wurden. Am Montagnachmittag entdeckte der Besitzer der Bienen laut Polizei nun wieder zwei geplünderte Bienenstöcke. Es könnte sich bei dem Übeltäter um den gleichen Bären handeln.

