Waldviertel: Frau in Lieferwagen gesperrt und vergewaltigt

Im Waldviertel ist es am Wochenende offenbar zu einem dramatischen Kriminalfall gekommen, berichtete der "Kurier" am Dienstag. Demnach wurde eine 25-Jährige am Samstag entführt, in einen Lieferwagen gesperrt und vergewaltigt. Sie wurde am Sonntag verletzt gefunden. Der mutmaßliche Täter befindet sich laut der Tageszeitung seit Montagabend in Haft.

Die junge Frau war dem Bericht zufolge in einem See im Bezirk Zwettl schwimmen gewesen. Als sie nicht heimkehrte, begannen Angehörige und Freunde nach ihr zu suchen. Da ihr Rucksack auf einem Steg lag, wurde ein Badeunfall befürchtet, und eine großangelegte Suchaktion - mit u.a. Tauchern, Polizeihubschraubern und Rettungshunden - begann.

Währenddessen sei die 25-Jährige in einem Lieferwagen angekettet und geknebelt gewesen. Die Nacht über soll sich der Entführer mehrmals an der wehrlosen Frau vergangen haben. Tatverdächtig soll ein 45-Jähriger sein.

Eine Bestätigung des Falls war zunächst nicht zu erhalten: Polizei und Landeskriminalamt verwiesen auf die Kremser Staatsanwaltschaft. "Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, gibt es derzeit keinerlei Informationen", wurde diese vom "Kurier" zitiert.

>> Bericht des "Kurier"

(APA)