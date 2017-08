Wohnmobil in Villach fing Feuer und setzte Carport in Brand

Villach (APA) - Ein Wohnmobil hat Dienstagfrüh in Villach Feuer gefangen und das Carport, in dem es untergestellt war, in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilte, gelang es, ein Auto, das neben dem Fahrzeug stand, in Sicherheit zu bringen. Das Wohnmobil brannte vollständig aus, auch das Carport wurde zerstört. Die Brandursache war vorerst unklar, auch die Schadenshöhe stand nicht fest.

Fünf freiwillige Feuerwehren standen mit 50 Mann im Einsatz. Laut Angaben der Feuerwehr wurden aus dem brennenden Wohnmobil zwei Gasflaschen geborgen und gekühlt. Ein Ausbreiten der Flammen auf die Wohnhäuser in der Nähe wurde verhindert, verletzt wurde niemand.

