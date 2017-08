Defekt brachte Gondelbahn in Tirol für 30 Minuten zum Stillstand

Ein elektronischer Defekt hat am Dienstagnachmittag die Gondelumlaufbahn der Reuttener Bergbahnen für rund 30 Minuten zum Stillstand gebracht. 52 Personen, darunter 14 Kinder, mussten in den Kabinen ausharren, bis die Bahn durch den Notantrieb wieder in Betrieb gesetzt werden konnte, teilte die Polizei mit.

Eine 56-jährige Deutsche litt laut Exekutive aufgrund der Hitze an Kreislaufbeschwerden. Sie wurde schließlich an der Talstation durch Sanitäter der Rettung versorgt. Eine weitere ärztliche Untersuchung sei jedoch nicht erforderlich gewesen, hieß es.

(APA)