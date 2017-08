Rätsel um "geköpfte" Heilige Rosalia in Neusiedl gelöst

In Neusiedl am See ist eine Heiligenstatue am Hauptplatz "geköpft" worden. Das zumindest glaubte ein Anrainer, der vergangene Woche das Fehlen des Kopfes der Heilige Rosalia an der Dreifaltigkeitssäule bemerkte und die "Beschädigung" bei der Gemeinde meldete. Eine Anzeige bei der Polizei war die Folge, denn auch die Stadt glaubte an eine Straftat.

Nun, nachdem auch die Medien Wind bekommen und über die "Enthauptung" berichtet hatten, löste der Fall sich wie von selbst: Ein Restaurator, der mit der Sanierung der durch die Witterung stark in Mitleidenschaft gezogenen Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz beschäftigt ist, hatte den Kopf auftragsgemäß abgetrennt und mit in seine Werkstatt genommen, berichtet die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

(Red./APA)