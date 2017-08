Neunjährigen Sohn getötet: Mutter in Anstalt eingewiesen

Eine Mutter, die im Februar in Nußdorf am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ihren neunjährigen Sohn getötet hat, ist am Mittwoch von einem Geschworenengericht in Wels in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Das Urteil wurde einstimmig gefällt und ist bereits rechtskräftig.

Die Mutter leidet an paranoider Schizophrenie. Motiv für die Tat dürfte zunehmende gesellschaftliche Isolierung aufgrund der Erkrankung gewesen sein. Ein Gutachten attestierte der Frau Zurechnungsunfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft hatte daher die Einweisung beantragt.

(APA)