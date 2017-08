Ganze Familie in Tirol wegen Drogenhandels festgenommen

Die Geschäfte eines Familienunternehmens der etwas anderen Art sind von der Tiroler Polizei durchkreuzt worden. Ein Mann, seine Ehefrau, seine Mutter sowie sein Sohn (14) - allesamt niederländische Staatsbürger - wurden wegen Drogenhandels festgenommen, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. Sie stehen im Verdacht, Kokain und Cannabiskraut nach Österreich geschmuggelt und hier weiterverkauft zu haben.

Seit 2015 sollen die vier Familienmitglieder insgesamt vier Kilo Kokain und ein Kilo Cannabiskraut nach Österreich geschmuggelt und davon zweieinhalb Kilo Kokain und das gesamte Cannabis im Wert von insgesamt 210.000 Euro gewinnbringend verkauft haben. Seit Jahresbeginn hatte das LKA Tirol gegen die Familie ermittelt.

Drogen in Kaffeedose im Kofferraum

Die im Unterland lebende Familie soll das Suchtgift zunächst mit einem Leihwagen von den Niederlanden nach Österreich gebracht haben. Das Kokain war dabei in einer Kaffeedose im Kofferraum versteckt. Der 49-jährige Mann und seine gleichaltrige Ehefrauen sollen diese Fahrten bis zur Eröffnung ihres Lokals im November 2015 durchgeführt haben. Danach übernahm die 77-jährige Oma die Drogenfahrten.

Sie soll seither alle zwei Wochen mit dem Zug in die Niederlande gefahren sein, um von dort jeweils 100 Gramm Kokain in ihrem Gewand versteckt nach Tirol zu schmuggeln. Am 24. Mai klickten schließlich die Handschellen. Bei ihrer letzten Rückreise aus den Niederlanden wurde sie in Tirol noch im Zug festgenommen. Bei dieser Fahrt hatte sie laut Polizei 150 Gramm Kokain bei sich.

In weiterer Folge wurden dann auch die restlichen Familienmitglieder festgenommen. Sie sollen das Suchtgift unter anderem im Lokal verkauft haben. Die Oma und ihr 14-jähriger Enkel sollen die Drogen auch per Taxi an die Abnehmer geliefert haben. Der 14-Jährige hatte laut Exekutive zudem die Aufgabe, Suchtgift aus der Wohnung in das Lokal nachzubringen, wenn die Vorräte zur Neige gingen.

Lieferant in Italien in Haft

Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung und des Lokals wurden unter anderem Getränkedosen, die als Suchtgiftverstecke gedient hatten, eine Schreckschusspistole, eine geringe Menge Kokain und Bargeld sichergestellt. Alle vier Familienmitglieder seien bei ihrer Einvernahme geständig gewesen, teilte die Polizei mit.

Die drei Erwachsenen wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Sohn ist bei seiner leiblichen Mutter in den Niederlanden. Zudem wurden rund 60 Abnehmer ausgeforscht und der Drogenhändler, der die Familie beliefert hatte. Letzterer wurde vergangene Woche in Italien festgenommen.

(APA)