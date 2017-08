Entführung und Vergewaltigung im Waldviertel: U-Haft beantragt

Nach der Entführung und Vergewaltigung einer 25-Jährigen am Wochenende in Niederösterrei war am Mittwoch die Spurensicherung im Gange. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte ein Polizeisprecher. Bestätigt wurde die Festnahme eines 45-jährigen Österreichers, er wurde am Nachmittag in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Am Donnerstag soll laut Gericht über den U-Haft-Antrag entschieden werden.

Die Staatsanwaltschaft habe die Untersuchungshaft beantragt, teilte der Sprecher des Landesgerichtes Krems, Ferdinand Schuster, mit. Der Mann soll am Donnerstagvormittag einvernommen werden, dann werde über den Antrag entschieden.

Gegen den 45-Jährigen werde wegen des Verdachts der Vergewaltigung und Freiheitsentziehung ermittelt, berichtete die Polizei. Ihren Ausgang nahm die Tat bei einem See im Bezirk Zwettl, wo der Mann die junge Frau laut "Kurier" am Samstag beim Baden angesprochen haben soll. In der Folge soll er das Opfer entführt, eingesperrt und sich an ihm vergangen haben. Wo dies stattfand, ist der Polizei zufolge Gegenstand von Ermittlungen - es werde geprüft, ob der Verdächtige die Frau in seinem Fahrzeug in sein Wohnhaus gebracht habe.

Im Haus des Verdächtigen, das sich laut Medienberichten im Bezirk Scheibbs befinden soll, war nach Polizeiangaben am Mittwoch eine Hausdurchsuchung im Laufen. Die Spurensicherung war ebenfalls im Gange, der Fokus liege auf dem Umfeld des Verdächtigen, etwa seinem Haus und Fahrzeug.

Verdächtiger am Arbeitsplatz in Oberösterreich festgenommen

Als die Frau am Samstag nicht nach Hause gekommen war, machten sich Familie und Freunde Sorgen und suchten nach ihr. Da ihr Rucksack auf einem Steg bei dem Teich im Bezirk Zwettl entdeckt wurde, wurde ein Badeunfall befürchtet und eine weiträumige, großangelegte Suchaktion - mit u.a. Feuerwehrtauchern, Polizeihubschraubern und Rettungshunden - gestartet. Schließlich habe man die 25-Jährige am Sonntag gefunden. Laut "Kurier" wirkte sie traumatisiert, habe Würgemale und Blutergüsse aufgewiesen.

Das Opfer machte in einer ersten Befragung Angaben zum Täter, konnte aber aufgrund seines physischen und psychischen Zustandes noch nicht ausführlich befragt werden. Die Frau wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen, teilte die Exekutive mit.

Der Verdächtige wurde nach Polizeiangaben am Montag gefasst, er wurde laut Medienberichten an seinem Arbeitsplatz in Oberösterreich festgenommen. Überprüft wird der Polizei zufolge auch, ob es einen Komplizen gab, diesbezüglich müsse man die Spurenauswertung abwarten.

(APA)