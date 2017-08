Rekord an Tropennächten in Österreich

Wien. Österreich hat in der Nacht auf Mittwoch wieder eine Tropennacht erlebt. Als solches gilt, wenn an einem Ort die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt. Das war laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik an 79 Messstellen in Österreich der Fall. Spitzenreiter waren jene in Wien – wobei in der Inneren Stadt (26,9 Grad) und auf der Hohen Warte (25,3 Grad) lokale Temperaturrekorde eingestellt wurden. Damit wurden heuer 21 Tropennächte verzeichnet – im bisherigen Rekordjahr 2015 waren es 17.

Auch St. Pölten mit 23 Grad in der Nacht, Eisenstadt, Linz, Graz und Innsbruck mit Tiefsttemperaturen von 20 bis 22 Grad erlebten eine Tropennacht. Am kühlsten unter den Messstationen war es am Brunnenkogel in Tirol mit einer Temperatur von 4,7 Grad Celsius.

Andrang in den Freibädern

Die hohen Temperaturen sorgten für einen starken Andrang in den 17 Wiener Freibädern. Seit dem Eröffnungstag am 2. Mai wurden bis 1. August 1,74 Millionen Gäste gezählt. Das sind um knapp 320.000 oder 22,58 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Trotzdem wird der Sommer 2017 wohl keine Rekordsaison werden. „Das kann sich heuer nicht mehr ausgehen, selbst wenn wir im August und September einen Monatsrekord schaffen“, erklärte Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder, am Mittwoch. Denn der Juli sei sehr durchwachsen gewesen. Aber immerhin die Vorjahressaison (2,2 Millionen Besucher) sollte heuer übertroffen werden – die bisherige Bestmarke aus dem Sommer 2015 liegt bei 3,2 Millionen Gästen.

Tipps für Autofahrer

Der Arbö veröffentlichte am Mittwoch Tipps gegen die Hitze für Autofahrer: Vor dem Einsteigen sollten alle Fahrzeugtüren geöffnet werden, um die heiße Luft loszuwerden. Aufenthalte im parkenden Auto sollten vermieden werden. Kinder und Tiere dürfen nicht zurückgelassen werden. Denn der Innenraum eines geparkten Autos kann sich in wenigen Minuten auf 70 Grad Celsius erhitzen. Das kann lebensbedrohend werden.

Wer kann, sollte Fahrten in der Mittagshitze vermeiden. Mehr Pausen werden ebenfalls angeraten. Als optimale Temperatur im Autoinnenraum gelten 21 bis 23 Grad. Ab 24 Grad kann es bereits zu vermindertem Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeitsdefiziten und mehr Stress kommen.

Kindersitze sollten mit einem Tuch abgedeckt werden. Und sicherheitshalber sollte mit der Hand die Temperatur des Sitzes überprüft werden, bevor man ein Kind dort hinein setzt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2017)