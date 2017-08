Unbekannte kippen Pannen-Auto um

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag ein Auto auf einem Parkplatz in Helpfau-Uttendorf im Bezirk Braunau am Inn so umgekippt, dass es letztlich auf dem Dach zu liegen kam, berichtete die oberösterreichische Polizei. Die 48-jährige Fahrerin hatte den Pkw nach einer Panne stehen lassen müssen. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

(APA)