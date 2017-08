Festzelt eingestürzt: Zahl der Verletzten auf 120 gestiegen

Nach einem von einem Sturm in der Nacht auf Samstag in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) umgerissenen Festzelt ist die Zahl der Verwundeten Samstagmittag von der Polizei nach oben korrigiert worden: Bis Mittag waren 120 Menschen medizinisch versorgt worden. 20 Personen sind schwer verletzt, wurde in einer Presseaussendung bekannt gegeben. Ein 28-jähriger Einheimischer und eine 19-jährige Studentin aus Rumänien wurden von Gerüstteilen getroffen und getötet, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Personen schweben in Lebensgefahr.

Für Angehörige wurde um 5.00 Uhr seitens des Rettungsdienstes unter der Nummer 0732/7644644 eine Telefonhotline eingerichtet. Fünf Mitarbeiter wurden vorerst zur Betreuung abgestellt. "Bis 9.00 Uhr hatten sich 20 Anrufer gemeldet", teilte Christine Widmann vom Landesrettungskommando mit. Die Angehörigen seien gefasst. Genannte Vermisste werden mit der Liste der behandelten Fälle abgeglichen. Bis Mittag wolle man die Hotline aufrecht erhalten. Danach werden die Anrufe zur Leitzentrale umgeleitet.

Der Unglücksort wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft gesperrt. Diese hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen.

