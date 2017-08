Motorradfahrer mit 108 km/h im Ortsgebiet

Im Ortsgebiet von Oberwart ist am Sonntag ein Motorradfahrer aus der Steiermark mit 108 km/h geblitzt worden. Der Biker war gegen 13.00 Uhr auf der Oberwarter Straße (B63a) in die Geschwindigkeitsmessung der Polizei geraten. Eine Anhaltung war nicht möglich, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Der Mann wird angezeigt.

(APA)