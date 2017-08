16-jähriger Mofafahrer bei Frontalzusammenstoß mit Pkw getötet

Ein 16-jähriger Mofafahrer aus Pattingham im Bezirk Ried im Innkreis ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto am Dienstag in Lohnsburg im selben Bezirk getötet worden. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich war der Lenker des Pkw aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Mofafahrer starb noch an der Unfallstelle.

(APA)