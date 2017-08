Kärntner springt von fahrendem Traktor ab

Ein 25-jähriger Kärntner hat am Montagabend in Feistritz an der Drau (Bezirk Villach-Land) die Kontrolle über einen Traktor verloren und ist von dem Fahrzeug abgesprungen. Das Fahrzeug war fahrerlos noch 100 Meter unterwegs, bevor es in ein Bachbett stürzte, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Mann wurde verletzt und ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Gegen 17.00 Uhr war der 25-Jährige mit dem Traktor und einem mit Hackschnitzel beladenen Anhänger auf einer bergab führenden Straße unterwegs, als das Fahrzeug immer schneller wurde. Als der Lenker bemerkte, dass er nicht mehr anhalten konnte, sprang er ab. Das Gespann fuhr dann fahrerlos noch etwa 50 Meter weiter und prallte gegen die Straßenböschung - dabei löste sich der Anhänger vom Traktor und stürzte um. Der Traktor fuhr danach noch 50 Meter weiter, durchbrach eine Leitschiene und stürzte beinahe senkrecht etwa 30 Meter tief in ein Bachbett.

Warum der Lenker das Fahrzeug nicht mehr kontrollieren konnte und ob es ein Bremsversagen gegeben hatte, stand vorerst nicht fest. Traktor und Anhänger wurden sichergestellt und werden untersucht.

