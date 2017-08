Postamt überfallen: Angestellter als heimlicher Komplize

Am 6. Oktober 2009 überfällt ein Mann eine Wiener Postfiliale und erbeutet 264.055 Euro. Diese relativ hohe Summe fällt ihm in die Hände, weil der Tresor gerade geöffnet ist. Die Angestellten, darunter eine Frau, für die das bereits der dritte Überfall ihrer Laufbahn ist, werden mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole bedroht, dann mit Klebeband gefesselt, geknebelt und ins WC gesperrt. Erst Jahre später, nämlich Anfang dieses Jahres, wird der Fall geklärt. Ein DNA-Vergleich hatte zum Täter geführt, der sich nach Deutschland abgesetzt hatte. Am Dienstag befasste sich ein Wiener Gericht mit dem filmreifen Postraub.

Nicht nur der 35-jährige Georgier H. (verheiratet, zweifacher Vater) stand vor den Geschworenen. Auch ein zweiter Mann, der 31-jährige E., war angeklagt. E. hatte als Postmitarbeiter in der später überfallenen Filiale gearbeitet. Er spielte bei dem Coup mit, war von Anfang an eingeweiht.

Vor den Angestellten tat er freilich so, als ob auch er zum ahnungslosen Opfer eines brutalen Überfalls geworden wäre. Auf Geheiß des Räubers übernahm E. das Fesseln der Angestellten. Dabei wurde E. zum Schein von dem Georgier mit der Spielzeugpistole bedroht und sogar (leicht) geschlagen. Auch die Angestellten mussten der Mündung der Spielzeugwaffe ins Auge sehen - seither leidet jene Frau, für die dies bereits der dritte Überfall war, an einer posttraumatischen Belastungsstörung und ist berufsunfähig.

Richter: "Warum wurden Sie zum Verbrecher?"

Der Hintergrund des 35-Jährigen ist einigermaßen bemerkenswert: Wegen siebenfachen schweren Raubes und wegen Beihilfe zu einem weiteren Raub wurde der Mann im deutschen Bielefeld zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Während einer Haftunterbrechung beging er den Wiener Postraub.

Für den Richtersenat (Vorsitz: Martina Krainz) nicht minder interessant der Hintergrund des Komplizen. Dieser Mann (er hat türkische Wurzeln und lebt mit seiner Familie in Wien) hatte nach der Matura zu arbeiten begonnen, letztlich hatte er sich bei der Post beworben, wo er einen fixen Job bekam. Der beisitzende Richter versuchte nun vor allem die Wandlung dieses Mannes zu ergründen: "Warum haben Sie sich entschieden vom Postler zum Verbrecher zu werden?"

E. hatte sich zuvor schuldig bekannt und gemeint, er habe seine lange Zeit unentdeckte Komplizenschaft jahrelang wie "eine Last" mit sich herumgetragen. Auf ihn war die Polizei gekommen, weil er vor der Tat mit dem Haupttäter SMS ausgetauscht hatte. Auf die Richterfrage antwortete E. bruchstückhaft: "Falsche Freunde, ich war jung, hatte einen Kredit offen." Außerdem habe ihn der Haupttäter wochenlang überredet.

Nach dem Überfall arbeitete E. noch fast ein Jahr lang in der Postfiliale. Niemand bemerkte, dass er Mittäter des Überfalls gewesen war. Dazu der beisitzende Richter: "Das muss ja eine großartige schauspielerische Leistung von Ihnen gewesen sein. Nicht einmal Ihre Frau hat etwas bemerkt." Mittlerweile ist E. Buslenker.

Und das Geld? E. will davon nichts bekommen haben. Auch der 35-Jährige gibt an, "nur" 14.300 Euro behalten zu haben. Den Hauptteil habe er an einen großen Unbekannten, einen Mann namens "Hakan" abgeben müssen. E. erklärte gar, er habe überhaupt nur mitgemacht, weil dieser ominöse "Hakan" - laut E. ein Mann mit Leibwächtern und teurem Auto - ihn dazu gezwungen habe. Für das Gericht ist dieser angebliche Hintermann bisher aber ein Phantom geblieben.

Das Urteil stand zuletzt aus.