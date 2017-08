Raser überholt Zivilstreife

Ein Raser hat in der Nacht auf Mittwoch in Traun (Bezirk Linz-Land) ausgerechnet eine Zivilstreife überholt. Die Beamten zogen den 21-Jährigen, der statt erlaubter 80 km/h mit Tempo 120 unterwegs war, gleich aus dem Verkehr. Dann stellte sich noch heraus, dass der Lenker keine Fahrerlaubnis besitzt. Er hatte den Polizisten einen gefälschten bulgarischen Führerschein präsentiert, so die Polizei OÖ.

(APA)