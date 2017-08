Eschensterben: Schon fast 1000 Bäume in Tulln gefällt

Die im Zusammenhang mit dem Eschensterben in Tulln vor einigen Tagen angelaufenen Arbeiten gehen nach Angaben der Stadtgemeinde vom Freitag "mit Hochdruck" voran. Fast 1000 Bäume wurden bereits gefällt. Schon am kommenden Donnerstag sollen erste Wege durch den Wasserpark wieder benutzbar sein. Im Aubad gilt ab Samstag eingeschränkter Betrieb.

Die ersten Wege durch den Wasserpark - jene zur Messe "Garten Tulln" und zu einer Erholungssiedlung - könnten "spätestens ab 31. August wieder freigegeben werden", kündigte das Rathaus an. "Für sämtliche (vom Eschensterben, Anm.) betroffene Flächen werden so rasch wie möglich strategische Pläne zum ökologischen Wiederaufbau der Grünräume entwickelt."

Zu den laufenden Arbeiten hieß es seitens der Stadt Tulln, dass innerhalb einer Woche bereits 920 Bäume (Stand vom Donnerstag, Anm.) gefällt und großteils bereits abtransportiert worden seien. Dabei sei auch das Ausmaß des Pilzbefalls deutlich geworden: Etwa 95 Prozent der Eschen zeigten bereits Symptome, einige seien schon bei geringer Einwirkung durch die Holzräum-Trupps umgefallen.

Im Wasserpark seien mittlerweile 860 Bäume entfernt worden. Die entsprechenden Bereiche könnten spätestens am Donnerstag - und damit pünktlich zum Beginn der Internationalen Gartenbaumesse Tulln - freigegeben werden. Ab September werden die Eschen entlang sämtlicher Spazierwege und Straßen bis 30 Meter beidseits in den angrenzenden Bestand entnommen. Bis Ende des Jahres sollen es 2.200 im Wasserpark sein.

Im Aubad wurden insbesondere die Bereiche rund um den Haupteingang bearbeitet und mittlerweile mehr als 50 Eschen gefällt. Bereiche mit dichterer Population auf dem Freizeitareal bleiben weiterhin gesperrt. Etwa 320 Bäume werden nach der Badesaison bis Ende des Jahres entfernt.

Parallel zu den Arbeiten im Wasserpark und im Aubad werden nach Rathaus-Angaben sukzessive sämtliche weitere Eschenbestände im Gemeindegebiet "analysiert und bei Bedarf Maßnahmen ergriffen". So wurden am (heutigen) Freitag im Bereich der Erholungssiedlungen am linken Donauufer Schlägerungsmaßnahmen und eine lokale Umleitung für die Pächter beschlossen. "Das Vorgehen der Stadt erfolgt in Abstimmung mit einem externen Baumsachverständigen, das Gefährdungspotenzial wird anhand definierter Kriterien festgestellt."

(APA)